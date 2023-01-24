أولويات أذربيجان في رئاسة منظمة التعاون الاقتصادي

باكو، 24 يناير، (أذرتاج)

شارك وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في الاجتماع الـ26 للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي المنعقد اليوم في مدينة طشقند.

أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال الاجتماع، أدلى الوزير جيهون بايراموف ببيان وأعلن فيه عن أولويات وخطط أذربيجان في إطار رئاستها لمنظمة التعاون الاقتصادي في عام 2023.

خلال الخطاب، تم التأكيد أن رئاسة أذربيجان المكرسة لموضوع "التحولات الخضراء والترابطات المتبادلة" ستكون مهمة لتعزيز استراتيجيات وبرامج المنظمة ووجهات نظر "منظمة التعاون الاقتصادي - 2025".

كما يشار إلى أنه خلال فترة رئاسة أذربيجان في عام 2023 سيعقد عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى في مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل والجمارك والمنافذ الحدودية والعدل والسياحة والصحة.

تم إطلاع المشاركين في الحدث على أهمية طرق النقل العابر في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز والأعمال الهامة المنجزة لتطوير النقل الإقليمي وممرات العبور في أذربيجان. بالإضافة إلى ذلك، اعلن أنه تم إنشاء منصات ثلاثية مع تركيا وكازاخستان وأوزبكستان من أجل تعزيز التعاون في الاتجاهات المذكورة. تمت الإشارة إلى إعلان باكو الذي تم تبنيه خلال الاجتماع الذي عقد في باكو بين أذربيجان وتركيا وكازاخستان في شهر يونيو من العام الماضي والقرارات ذات الصلة بشأن تطوير الممر الأوسط العابر لبحر الخزر.

وشدد الوزير في كلمته على أهمية الإجراءات المتخذة لإنشاء ممر النقل بين منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية وجمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية. وأشار إلى أن ممر زنكزور سيكون ذا أهمية خاصة لتنمية التعاون بين جميع دول المنطقة.

كما تم تقديم معلومات مفصلة عن الاعمال المنجزة في مجال ضمان أمن الطاقة في باكو. قيل ان مذكرة التفاهم الموقعة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في يوليو من العام الماضي ستسهم في تطوير موارد الطاقة الخضراء وكذلك مشروع مد كابل الطاقة الكهربائية بين أذربيجان وجورجيا ورومانيا والمجر على قاع البحر الأسود في زيادة توسيع التعاون في المنطقة.

تم لفت الانتباه إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير لبدء تشغيل مركز الطاقة النظيفة التابع لمنظمة التنمية الصناعية لمنظمة التعاون الاقتصادي - منظمة الأمم المتحدة (اليونيدو) ومركز الأبحاث الاقتصادية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي بباكو في اطار رئاسة أذربيجان المنظمة وسيتم ترشيح شوشا لعاصمة السياحة في منظمة التعاون الاقتصادي في عام 2026.

وتحدث الوزير جيهون بايراموف خلال خطابه عن أعمال الترميم وإعادة الإعمار في الأراضي المحررة من احتلال الأرمن خلال فترة ما بعد الصراع وقدم معلومات مفصلة حول الإجراءات المتخذة في اتجاه إنشاء منطقة الطاقة الخضراء والمناطق الاقتصادية الحرة في المناطق المذكورة.

ثم أدلى الأمين العام للمنظمة ووزراء خارجية الدول الأعضاء الأخرى بتصريحات.

وتم اعتماد عدد من الوثائق الخاصة بأنشطة المنظمة خلال اجتماع مجلس الوزراء.

ومن المقرر عقد عدد من اللقاءات الثنائية للوزير جيهون بايراموف في إطار الزيارة.