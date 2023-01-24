وكالة دعم المنظمات غير الحكومية تشير الى العلاقات الضعيفة بين المنظمات غير الحكومية والإعلام

باكو، 24 يناير، أذرتاج

قالت أيكون علييفا المديرة التنفيذية لوكالة دعم الدولة للمنظمات غير الحكومية في مؤتمر صحفي منعقد حول نتائج مسابقة المنحة الخاصة المكرسة لمشروع "عام شوشا" المنصرم "إن بعض مشاريع المنح سجلت ثغرات من حيث الإعلانات فيها.

وأكدت علييفا على ضعف العلاقات بين ممثلي المنظمات غير الحكومية والإعلام، موضحة أن بعض المشاريع تقدم إلى المجتمع بصورة ضعيفة.