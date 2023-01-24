بحث مشاركة شركات مجرية في إعادة إعمار قره باغ

باكو، 24 يناير (أذرتاج)

بحثت مشاركة الشركات المجرية في اعمال إعادة إعمار الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني.

أفادت أذرتاج هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف.

"أكدنا مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو أهمية المبادرات التي تساهم في العلاقات الثنائية بين البلدين. وناقشنا ترويج العلاقات الاقتصادية التجارية ومشاركة الشركات المجرية في إعادة إعمار أراضينا المحررة من الاحتلال وفرص الاستفادة من إمكانيات الترانزيت لبلدنا".