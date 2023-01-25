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    سياسة


    الرئيس الأوزبكي يستقبل وزير الخارجية الاذربيجاني

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٥‎٠]

    باكو، 25 يناير (أذرتاج)

    استقبل رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف وزيرَ خارجية أذربيجان في 24 يناير على هامش زيارته الى أوزبكستان.

    أفادت أذرتاج ان اللقاء شهد بحث جوانب مختلفة من علاقات الاخوة والصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. اكدا على وجود إمكانيات كثيرة لتوسيع التعاون.

    أحاط الوزير بايراموف رئيسَ أوزبكستان علما بأولويات وأهداف أذربيجان خلال رئاستها لمنظمة التعاون الاقتصادي في عام 2023، معربا عن شكره للرئيس الاوزبكي على حسن تنظيم اجتماع المجلس الوزاري للمنظمة.

    كذلك نوقشت في اللقاء المسائل الثنائية المدرجة في اجندة التعاون والوضع الإقليمي.

    بعد ذلك، التقى وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف نظيره الاوزبكي بختيار صديقوف. ناقش الجانبان المسائل الملحة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

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