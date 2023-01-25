أذبرومو والجمعية الألمانية الفدرالية للتنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية تبحثان التعاون

باكو، 25 يناير (أذرتاج)

بحثت الوكالة الأذربيجانية لترويج التصدير والاستثمارات (اذبرومو) والجمعية الألمانية الفدرالية للتنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية (BWA) إقامة التعاون بينهما.

أفادت أذرتاج ان يوسف عبداللايف رئيس اذبرومو التقى مع اورس اونكاوف المدير التنفيذي للجمعية الألمانية في إطار معرض "الأسبوع الأخضر الدولي" السنوي للأغذية والفلاحة والبستنة الذي يقام في الفترة من 20 إلى 29 يناير 2023 في برلين. قدم يوسف عبدلايف معلومات عن نشاط الوكالة وعلامة تجارية "صنع في أذربيجان" واعمال دعم رواد الاعمال. كما اجري تبادل الآراء حول إقامة التعاون بين الجانبين وكذلك إمكانيات انضمام اذبرومو الى الجمعية الألمانية.

يعتبر الأسبوع الأخضر العالمي لبرلين من بين أكبر التظاهرات الدولية المخصصة للأغذية والفلاحة والبستنة. ويجمع بين المستهلكين وصناع القرار وفاعلي سلاسل التوزيع والباحثين في مجال الابتكار الفلاحي.

تضم نسخة هذه السنة أكثر من 1880 عارضا يمثلون حوالي 60 بلدا، ويستقبل أكثر من 400000 زائرا.