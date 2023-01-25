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    بحث سبل التعاون في مجال الامن الغذائي بين أذربيجان والكويت

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:١٧]
    بحث سبل التعاون في مجال الامن الغذائي بين أذربيجان والكويت

    باكو، 25 يناير (أذرتاج)

    استقبل رئيس وكالة الامن الغذائي الأذربيجانية قوشقار تاهمازلي في مكتبه السفير الكويت المفوض وفوق العادة عبد الله محمد عبد الله الموعد.

    أفادت أذرتاج ان الجانب الاذربيجاني اطلع السفير على الاعمال المنجزة في مجال توفير الامن الغذائي في أذربيجان وكذلك الفعاليات المنفذة بالتعاون مع المنظمات الدولية والبلدان الأجنبية ذات الصلة.

    لفت رئيس وكالة الامن الغذائي الى قانون "الامن الغذائي" الذي دخل حيز التنفيذ من الأول من يناير عام 2023 ومتطلبات هذا القانون. نوقشت خلال اللقاء إمكانيات توسيع التعاون في مجال الامن الغذائي بين البلدين. اشير الى ضرورة تنظيم لقاء عبر الاتصال المرئي لمناقشة تعزيز علاقات التعاون بين الهيئتين المعنيتين في كلا البلدين. كذلك تبادل الجانبان وجهات النظر حول عمليات الاستيراد والتصدير للمنتجات الغذائية (عمليات البيطرة والحجر النباتي). استعرض الطرفان في اللقاء إمكانيات توقيع اتفاقية "التعاون في مجال البيطرة بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة دولة الكويت".

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