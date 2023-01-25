حاخام يهودي من فرانكفورت: أذربيجان بلد وحيد لم يتعرض فيه اليهود للاضطهاد

أذربيجان بلد وحيد في العالم لم يتعرض فيه اليهود للاضطهاد. على مدى قرون طويلة ويعيش اليهود كأسرة واحدة مع المسلمين الذين يشكلون الأغلبية في هذا البلد. فتحت أذربيجان مؤخرا سفارة لها في إسرائيل. سيكون هذا أحسن نموذج قد تحتذي به العديد من البلدان.

افاد مراسل أذرتاج ان هذه الكلمات قالها حاخام الجماعة اليهودية لفرانكفورت ورئيس مؤتمر الحاخامات الارثوذكسية في ألمانيا آفيتشاي آبل في كلمة ألقاها في الحدث المكرس لذكرى ضحايا هولوكوست امام الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي.

يجب الذكر انه أصدِر في أكتوبر عام 2022 قرارا بشأن الاحتفال في المجلس الأوروبي بـ27 يناير كل سنة كيوم ذكرى ضحايا الهولوكوست.