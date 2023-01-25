البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 25 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0092
أورو EUR 1 1.8527
دولار أسترالي AUD 1 1.2071
روبل بيلاروس BYN 1 0.6734
ريال برازيلي BRL 1 0.3306
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0989
كرون دنماركي DKK 1 0.2491
لاري جورجي GEL 1 0.6426
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2171
دولار كندا CAD 1 1.273
دينار الكويت KWD 1 5.5679
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3977
بيسو المكسيك MXN 1 0.0904
جنيه مصري EGP 1 0.0569
لاي مولدوفا MDL 1 0.0899
كرون النرويج NOK 1 0.1727
زلوتي بولندا PLN 1 0.3932
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0198
روبل روسي RUB 1 0.0246
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2938
دولار سنغافورة SGD 1 1.2905
ريال السعودية SAR 1 0.4528
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1659
دولار تايوان TWD 1 0.056
ليرة تركيا TRY 1 0.0904
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1032
كرون التشيك CZK 1 0.0776
يوان الصين CNY 1 0.2503
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0953
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5058
كرون السويد SEK 1 0.1667
فرنك سويسرا CHF 1 1.8424
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1379
ليرة لبنان LBP 100 0.112
ين اليابان JPY 100 1.303
بيسو تشيلي CLP 100 0.2121
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114
ريال إيران IRR 100 0.004
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