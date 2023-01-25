البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 25 يناير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 يناير كانون الثاني اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0092

أورو EUR 1 1.8527

دولار أسترالي AUD 1 1.2071

روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

ريال برازيلي BRL 1 0.3306

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0989

كرون دنماركي DKK 1 0.2491

لاري جورجي GEL 1 0.6426

روبي هندي INR 1 0.0208

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2171

دولار كندا CAD 1 1.273

دينار الكويت KWD 1 5.5679

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3977

بيسو المكسيك MXN 1 0.0904

جنيه مصري EGP 1 0.0569

لاي مولدوفا MDL 1 0.0899

كرون النرويج NOK 1 0.1727

زلوتي بولندا PLN 1 0.3932

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0198

روبل روسي RUB 1 0.0246

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2938

دولار سنغافورة SGD 1 1.2905

ريال السعودية SAR 1 0.4528

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1659

دولار تايوان TWD 1 0.056

ليرة تركيا TRY 1 0.0904

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1032

كرون التشيك CZK 1 0.0776

يوان الصين CNY 1 0.2503

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0953

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5058

كرون السويد SEK 1 0.1667

فرنك سويسرا CHF 1 1.8424

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1379

ليرة لبنان LBP 100 0.112

ين اليابان JPY 100 1.303

بيسو تشيلي CLP 100 0.2121

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

ريال إيران IRR 100 0.004