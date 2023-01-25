قرية شاه ولي لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 25 يناير (أذرتاج)

تقع قرية شاه ولي لمحافظة جبرائل في المنطقة السهلية. كان سكانها يشتغلون أساسا بتربية المواشي.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القرية في فترة الاحتلال.

تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني الباسل في 19 أكتوبر عام 2020 في الحرب الوطنية.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.