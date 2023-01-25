الكشف عن موعد الاجتماع الـ9 للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي

باكو، 25 يناير، (أذرتاج)

سيعقد الاجتماع الوزاري التاسع للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي في باكو في 3 فبراير.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه من المتوقع أن يشارك في الاجتماع وزراء من عدة دول وممثلون من شركات طاقة دولية وضيوف آخرون.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي عقد في 12 فبراير من عام 2015 والاجتماع الثاني في 29 فبراير من عام 2016 والاجتماعات التالية في 23 فبراير من عام 2017 و15 فبراير لعام 2018 و20 فبراير عام 2019 و28 فبراير من عام 2020 و11 فبراير من عام 2021 وفي 4 فبراير من عام 2022.