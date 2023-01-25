زيرا الباكوي يتعاقد مع مهاجم أوكراني

باكو، 25 يناير، أذرتاج

تعاقد نادي زيرا الباكوي لكرة القدم مع مهاجم أوكراني فيما قال النادي في بيان إن القيادة وافقت مع توقيع عقد مدته عام ونصف العام مع المهاجم الاوكراني فلاديسلاف كولاج البالغ 29 عامًا من العمر.

وكان كولاج يرتدي أخيرا قميص دينامو كييف بعدما لعب لصالح كل من شاختور دونيتسك ومريوبول وزوريا وغيرها في بلاده وكذلك اسكي شهر سبور التركي وهونفيد الهنغاري.