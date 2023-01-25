العلاقات بين أذربيجان وإسرائيل قوية الى درجة قد يحسدها أعداؤنا
AzerTAg.az
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٣٠]
باكو، 25 يناير، (أذرتاج)
نحيي اليوم ذكرى ضحايا الهولوكوست بحزن. نتقدم بخالص تعازينا الى الشعب اليهودي.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها كمال عبد الله رئيس جامعة الألسن الأذربيجانية في حفل التأبين لذكرى ضحايا الهولوكوست المنعقد في 25 يناير.
قال رئيس الجامعة إن "ضحايا الهولوكوست لم يضحوا بأرواحهم عبثا. لقد ضحوا بأنفسهم من أجل الإنسانية. العلاقات بين أذربيجان وإسرائيل قوية الى درجة قد يحسدها أعداؤنا. سنرى فوائد عديدة من هذه الوحدة في المستقبل".
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