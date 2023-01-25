المدير العام لقوات حرس الحدود السعودية يتفقد نشاط حرس الحدود الاذربيجاني
AzerTAg.az
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٥]
باكو، 25 يناير (أذرتاج)
اطلع المدير العام لقوات حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية، اللواء محمد عبد الله حمدان الشهري والوفد المرافق له على النشاط القتالي للهيئات التابعة لحرس الحدود الأذربيجانية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لقوات حرس الحدود ان الطرفين اتفقا على التعاون في الاتجاهات ذات الصلة للامن الحدودي بينهما وتبادل الخبرات في هذا الصدد.
كذلك زار الضيوف المعالم التاريخية الثقافية في مدينة باكو.
وانتهت زيارة الوفد السعودي الى أذربيجان في 24 يناير.
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