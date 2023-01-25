بحث سبل التعاون بين سوكار ومؤسسة التمويل الدولية

باكو، 25 يناير (أذرتاج)

التقى رئيس شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) روشان نجف مع المديرة الإقليمية لمؤسسة التمويل الدولية IFC في أوروبا رانا كارادشيه في 25 يناير.

أفادت أذرتاج ان الطرفين اعربا في اللقاء عن امتنانهما للتطور الناجح لعلاقات التعاون بين المؤسسة وأذربيجان خلال سنوات مضت، مشيرين الى أهمية المشاريع المشتركة المنفذة في مجالات شتى منها الخدمات المالية والبنية التحتية والمجالات الإنتاجية.

خلال اللقاء، نوقشت إمكانيات التعاون بين سوكار ومؤسسة IFC في مجال تحول الطاقة وخفض انبعاثات الكاربون، واجري تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.