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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفير الفرنسي الجديد

    ٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١١:٣٧]

    باكو، 26 يناير، (أذرتاج)

    تلقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف أوراق اعتماد السفيرة آن بوايون سفيرة مفوضة وفوق العادة لجمهورية فرنسا في 26 يناير.

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