الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفير اليوناني الجديد
AzerTAg.az
٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٠]
باكو، 26 يناير، (أذرتاج)
تلقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف أوراق اعتماد السفير كريستوس كابوديسترياس سفير مفوض وفوق العادة لجمهورية اليونان في 26 يناير.
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