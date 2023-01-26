الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفير المكسيكي الجديد

باكو، 26 يناير، (أذرتاج) تلقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف أوراق اعتماد السفيرة ماريا فيكتوريا روميرو كاباليرو سفيرة مفوضة وفوق العادة للولايات المتحدة المكسيكية في 26 يناير.

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