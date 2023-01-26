أذربيجان: تطعيم 387 جرعة من لقاح كورونا في 25 يناير

باكو، 26 يناير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 387 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 25 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 206 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و47 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 118 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و16 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و940 ألف و852 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و401 ألف و629 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و876 ألف و753 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و397 ألف و326 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 ألف و144 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.