تطور العلاقات بين دوائر الأعمال الأذربيجانية الباكستانية

باكو، 26 يناير، (أذرتاج)

تطور العلاقات بين دوائر الأعمال في أذربيجان وباكستان.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس هيئة إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) أورخان محمدوف اجتمع مع السفير الباكستاني في أذربيجان بلال هاي.

أشار الجانبان الى دعم المبادرات المشتركة لتوسيع العلاقات بين دوائر الأعمال الأذربيجانية الباكستانية. تم تبادل الآراء حول جمع رواد الأعمال في إطار مهمات تجارية ومعارض مشتركة.