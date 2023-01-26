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    روسيا والصين تناقشان زيادة عدد الرحلات الجوية لدعم السياحة - السفارة الروسية

    ٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣٥‎]

    باكو، 26 يناير (أذرتاج)

    أعلنت سفارة روسيا في الصين، اليوم الخميس، أن موسكو وبكين تناقشان زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين لدعم نمو التدفق السياحي.

    وجاء في البيان الصادر عن السفارة الروسية: "من الشروط الواجب توفرها لزيادة الحركة السياحية سهولة استخدام وسائل النقل، وفي الوقت الراهن، يجري تنسيق مسائل استعادة الرحلات الجوية عبر شركات النقل والمؤسسات الحكومية المعنية في البلدين"، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة تاس.

    وأشارت السفارة إلى ازدياد اهتمام شركات الطيران الروسية والصينية بهذه المسائل في الأسابيع الأخيرة بشكل ملحوظ.

    وأضافت "بدأت شركة خطوط "هاينان" الجوية بتنظيم رحلات دورية بين خاباروفسك (الروسية) وهاربين (الصينية)، كما استأنفت شركة الخطوط الجوية "إرآيرو" الروسية رحلاتها من إيركوتسك (الروسية) إلى هاربين، وتعمل شركة "آيروفلوت" على زيادة وتيرة الرحلات الجوية بين المدن الروسية والصينية، وتمت زيادة عدد الرحلات الجوية بين موسكو وقوانغتشو إلى ثلاث رحلات في الأسبوع".

    وقبل تفشي جائحة فيروس كورونا، احتل المواطنون الصينيون المرتبة الأولى بين السياح الأجانب في روسيا، وفي عام 2019، زار 1.5 مليون سائح صيني روسيا.

     

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