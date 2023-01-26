أرمينيا تتهم أذربيجان بطلب "ممر خارج الحدود الإقليمية"... والخارجية الأذربيجانية تقول ان الاتهام غير مبرر

باكو، 26 يناير (أذرتاج)

اتهامات أرمينيا لاذربيجان بطلب انشاء "ممر خارج الحدود الإقليمية" غير مبررة. نذكر مرة أخرى ان أرمينيا تعهدت بالتزام انشاء "طريق المواصلات بين المحافظات الغربية لجمهورية أذربيجان وجمهورية نخجيوان ذات الحجم الذاتي لضمان حرية حركة مرور المواطنين ووسائل النقل والشحن دون أي مانع" بناء على البند التاسع للبيان الثلاثي. وافقت أرمينيا على ضمان حرية حركة المرور عبر أراضيها ويجب عليها ان تنفذ التزامها هذا. كما ان اتهام أرمينيا لأذربيجان بعدم اخلاصها لعملية الترسيم يثير الاستغراب، في حين يستمر احتلال 8 قرى أذربيجانية وعشرات كيلومترات مربعة من أراضي أذربيجان من قبل أرمينيا.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات جاءت في بيان نشرته وزارة الخارجية الأذربيجانية في تعليقها على تصريحات وزير الخارجية الأرميني ارارات ميرزويان في لجنة العلاقات الخارجية لدى برلمان الاتحاد الأوروبي.

كما جاء في البيان ان أرمينيا هي التي لم ترد على اقتراح أذربيجان لتوقيع اتفاقية سلام منذ ما يزيد عام 8 أشهر وثم تشترط توقيع اتفاقية السلام بعملية ترسيم الحدود التي تستغرق وقتا طويلا، اقترحت انشاء منطقة منزوعة السلاح في المنطقة الحدودية التي لم تحدد بعدُ. من بينها، وعرقلة أرمينيا توقيع اتفاقية سلام تحت ذرائع مختلفة وتضليل ماهية عملية المحادثات من خلال ابراز عناصر معينة أمر يثير القلق. يجب على أرمينيا ان تعيد النظر في خطواتها.