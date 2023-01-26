حجم تبادل التجارة بين أذربيجان وأوكرانيا نحو 618 مليون دولار

كييف، 26 يناير، (اذرتاج)

اقترب حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا من 618 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج أن حجم صادرات أذربيجان الى أوكرانيا بقيمة 358 مليون دولار بينما بلغ حجم استيرادها 259.8 مليون دولار.

يذكر ان حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 كان 922.5 مليون دولار.

يذكر أن أوكرانيا تتخذ المركز الثاني في الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي لحجم التبادل التجاري مع أذربيجان.