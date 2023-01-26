  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    حجم تبادل التجارة بين أذربيجان وأوكرانيا نحو 618 مليون دولار

    ٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١٤:١٨]
    حجم تبادل التجارة بين أذربيجان وأوكرانيا نحو 618 مليون دولار

    كييف، 26 يناير، (اذرتاج)

    اقترب حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وأوكرانيا من 618 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج أن حجم صادرات أذربيجان الى أوكرانيا بقيمة 358 مليون دولار بينما بلغ حجم استيرادها 259.8 مليون دولار.

    يذكر ان حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 كان 922.5 مليون دولار.

    يذكر أن أوكرانيا تتخذ المركز الثاني في الفضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي لحجم التبادل التجاري مع أذربيجان.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١٦:١٧]
    نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له في زيارة تركيا
    ٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٣٢]
    تطور العلاقات بين دوائر الأعمال الأذربيجانية الباكستانية
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٤٣]
    بحث سبل التعاون بين سوكار ومؤسسة التمويل الدولية
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٣٩]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم