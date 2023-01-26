سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك يستمر في الانخفاض

باكو، 26 يناير، (اذرتاج) انخفض سعر الغاز الطبيعي أكثر في بورصة نيويورك. أفادت وكالة اذرتاج أن سعر الغاز الطبيعي في بورصة "نايميكس" بنيويورك انخفض بمقدار 0.21 دولار أو 6.75 في المائة ليصل إلى 2.86 دولار امريكي لـ1 مليون وحدة حرارية بريطانية (British thermal unit).

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