وزير خارجية أرمينيا يقترح تسوية الوضع حول طريق لاتشين بالقوة.. والخارجية الأذربيجانية تقول انه تهديد خطير

باكو، 26 يناير (أذرتاج)

ان اقتراح وزير خارجية أرمينيا تسوية الوضع حول طريق لاتشين بالقوة تهديد خطير.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأذربيجانية في تعليقها على تصريحات وزير الخارجية الأرميني ارارات ميرزويان في لجنة العلاقات الخارجية لدى برلمان الاتحاد الأوروبي.

كما ورد ان مناشدات قيادة أرمينيا للحرب ليست جديدة. حيث إن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان قال "قره باغ هي أرمينيا" عام 2019 بينما أطلق وزير دفاع أرمينيا تونويان فكرة تقول "حرب جديدة لاحتلال أراض جديدة". أما اقتراح وزير الخارجية ميرزويان التسوية العسكرية للوضع حول طريق لاتشين فيظهر ان أرمينيا لم تستخلص درسا من الماضي ولا تعي كيف نتج احتلال أراضي أذربيجان لمدة 30 عاما. ومن الضروري الحيلولة دون هذه المغامرة للجانب الأرميني.