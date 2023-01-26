قرية آشاغي سيدأحمدلي لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 26 يناير (أذرتاج)

تقع آشاغي سيدأحمدلي لمحافظة فضولي في السفح الجبلي بين نهر قوروتشاي ونهر كوندالان تشاي.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية إبان الحرب القراباغية الأولى. تم تدمير القرية بالكامل في فترة الاحتلال.

حرر القرية الجيش الاذربيجاني المغوار في 21 أكتوبر عام 2020 في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.