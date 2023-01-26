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    نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له في زيارة تركيا

    ٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١٦:١٧]

    أنقرة، 26 يناير، (أذرتاج)

    زار تركيا وفد من ممثلي عدد من المؤسسات الحكومية الممثلة في اللجنة المنشأة بموجب مرسوم الرئيس الاذربيجاني بتاريخ 15 ابريل من عام 2020، من أجل ضمان الاستخدام الفعال للموارد المائية وتحسين إدارة المياه وتنسيق الأنشطة في هذا المجال تحت قيادة رئيس اللجنة شاهن مصطفاييف نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد زار ضريح مؤسس جمهورية تركيا مصطفى كمال أتاتورك وضع إكليلا من الزهور أمام ضريحه واطلع على المتحف هنا.

    كتب نائب رئيس الوزراء شاهن مصطفاييف كلمات صادقة في "الكتاب التذكاري".

    زار الوفد الأذربيجاني الحديقة التي تحمل اسم حيدر علييف في أنقرة ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب الزعيم الوطني تخليدا لذكراه.

    خلال الزيارة، ستعقد لقاءات مع نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ووزير الزراعة والغابات واحد كيريشجي. تفقد الضيوف مؤسسات امداد المياه الضخمة في البلد الشقيق.

    يضم الوفد الأذربيجاني كلا من وزير البيئة والموارد الطبيعية مختار باباييف ووزير الزراعة إنام كريموف ونائب وزير الاقتصاد صاحب علي أكبروف ورئيس شركة "آذميلسوتسرفات" زاور ميكائيلوف ونائب رئيس شركة "آذرسو" كوجرلي حسنوف

    ومسؤولين آخرين.

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    نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له في زيارة تركيا نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له في زيارة تركيا نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له في زيارة تركيا نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له في زيارة تركيا نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له في زيارة تركيا نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له في زيارة تركيا