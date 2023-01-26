  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تغيير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات

    ٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٢٥‎]
    تغيير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات

    باكو، 26 يناير، (اذرتاج)

    تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 86.09 دولار في بورصة لندن بعد انخفاضه 0.03 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 80.22 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.07 دولار.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٤٠]
    سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك يستمر في الانخفاض
    ٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٢٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٤٣]
    بحث سبل التعاون بين سوكار ومؤسسة التمويل الدولية
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠٩]
    انخفاض سعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك