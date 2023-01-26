عقد مباحثات حول التعاون بين "طبيب" ومؤسسة التمويل الدولية

باكو، 26 يناير، (أذرتاج)

التقى المدير التنفيذي لاتحاد إدارة المؤسسات الطبية الجهوية (طبيب) وقار قوربانوف مع مديرة مؤسسة التمويل الدولية في المنطقة الأوروبية رانا كارادشه التي تقوم بزيارة أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن "طبيب" أنه شارك في الاجتماع نائبا المدير التنفيذي آراز نصيروف وآنار إسرافيلوف ورؤساء الأقسام ذات الصلة والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في جنوب القوقاز والممثلية الدائمة للمؤسسة في أذربيجان.

وكان الهدف من الاجتماع هو تبادل الآراء حول آفاق تطوير التعاون بين "طبيب" ومؤسسة التمويل الدولية وإجراء مشاورات في مجال شراكة القطاعين العام والخاص من أجل جذب الاستثمارات الخاصة إلى قطاع الصحة.

تم خلال المناقشات طرح اقتراحات بشأن تنفيذ مشاريع التشخيص والأشعة وغسيل الكلى والاستثمار في القطاع الخاص في هذا الاتجاه والدعم الفني للقطاع العام. تمت مناقشة إعداد مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال غسيل الكلى باعتباره الاتجاه الرئيسي.