أذربيجان: تطعيم 350 جرعة من لقاح كورونا في 26 يناير

باكو، 26 يناير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 350 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 26 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 169 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و44 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 114 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و23 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و941 ألف و202 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و401 ألف و798 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و876 ألف و797 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و397 ألف و440 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 ألف و167 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.