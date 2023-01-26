أذربيجان: 43 حالة إصابة بكورونا في 26 يناير

باكو، 26 يناير، (أذرتاج)

سجلت 43 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 45 مصابا بالفيروس خلال 26 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 827 ألف و823 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 817 ألف و504 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و77 مريضا منهم ويستمر علاج 242 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2183 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و479 ألف و912 فحص.