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    براغ تستضيف اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الأذربيجانية التشيكية في الشهر القادم

    ٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٠]
    براغ تستضيف اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الأذربيجانية التشيكية في الشهر القادم

    باكو، 26 يناير (أذرتاج)

    ستستضيف براغ في العام القادم اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الأذربيجانية التشيكية. سنسعى الى تطوير التعاون في مجالي الثقافة والسياحة الى جانب تنمية العلاقات الاقتصادية مع أذربيجان.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها السفير التشيكي ميلان سيدلاتشيك في الاحتفال بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان والتشيك في 26 يناير.

    قال الدبلوماسي التشيكي ان رئيسة المجلس الوطني الاذربيجاني وزير الخارجية الاذربيجاني مدعوان لزيارة التشيك.

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