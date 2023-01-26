إبرام مفهوم العودة إلى أذربيجان الغربية

باكو، 26 يناير، أذرتاج

أبرم مجلس مراقبة جمعية أذربيجان الغربية مفهوم العودة إلى أذربيجان الغربية.

قالت الجمعية في بيان إنها نظمت فعاليات متسلسلة ولقاءات على انفراد وجماعية مع الخبراء والمتخصصين من اجل إعداد مفهوم العودة وتلقت مئات من الاقتراحات خلال المناقشات والنظر فيها بجانب رسائل عديدة أرسلت إلى البريد الإلكتروني للجمعية وصنفت جميع المقترحات من جانب فريق العمل وحللت وعممت.