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    بيتر ميخالكو: الاتحاد الأوروبي يبدي أهمية كبيرة للتعاون مع أذربيجان

    ٢٧.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٢٥‎]
    بيتر ميخالكو: الاتحاد الأوروبي يبدي أهمية كبيرة للتعاون مع أذربيجان

    باكو، 27 يناير (أذرتاج)

    يبدي الاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة للتعاون مع أذربيجان ويبذل جهودا لاجل الازدهار في المنطقة.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان السفير بيتر ميخالكو في حدث مكرس لذكرى مرور 15 عاما على افتتاح المندوبية.

    وأضاف ان الاتحاد الأوروبي شريك رئيسي لأذربيجان مبررا هذا بكثرة الزيارات المتبادلة والمحادثات بين الطرفين. وقال: "الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لأذربيجان. وقد ارتقت مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بعلاقاتنا الى مستوى جديد".

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