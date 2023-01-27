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    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يبلغ 363.5 مليون دولار

    ٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٠:١٦]
    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يبلغ 363.5 مليون دولار

    مينسك، 27 يناير، (اذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء البيلاروسية ان حجم عمليات التصدير والتوريد بين أذربيجان وبيلاروس خلال العام الماضي بلغ 363.5 مليون دولار.

    أفادت وكالة اذرتاج ان قيمة الواردات من بيلاروس إلى بلدنا بلغت 266.7 مليون دولار وبلغت قيمة الصادرات من أذربيجان إلى هذا البلد 96.8 مليون دولار خلال تلك الفترة.

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