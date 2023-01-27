عاجل: قتيل وجريحان في هجوم مسلح على سفارة أذربيجان في طهران

باكو، 27 يناير (أذرتاج)

قُتل رئيس جهاز حراسة السفارة وأصيب حارسان آخران بجروح خفيفة جراء هجوم مسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في جمهورية إيران الإسلامية في الساعة 8:30 صباحا بتوقيت باكو في 27 يناير.

أفادت أذرتاج ان المهاجم على السفارة كان مسلحا ببندقية كالاشنيكوف، واقتحم مبنى السفارة من خلال نقطة التفتيش.

يجرى التحقيق في هذا الحادث المشين.