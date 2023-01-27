عاجل: قتيل وجريحان في هجوم مسلح على سفارة أذربيجان في طهران
AzerTAg.az
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٠:٤٨]
باكو، 27 يناير (أذرتاج)
قُتل رئيس جهاز حراسة السفارة وأصيب حارسان آخران بجروح خفيفة جراء هجوم مسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في جمهورية إيران الإسلامية في الساعة 8:30 صباحا بتوقيت باكو في 27 يناير.
أفادت أذرتاج ان المهاجم على السفارة كان مسلحا ببندقية كالاشنيكوف، واقتحم مبنى السفارة من خلال نقطة التفتيش.
يجرى التحقيق في هذا الحادث المشين.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٤:١٥]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٥١]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٥٠]
٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢٠]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٥١]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٤٣]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٤٧]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٢٦]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٣]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٠]
٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٣٤]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠٠]
٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [٠٩:٣١]
٢٤.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٥٧]
١٨.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٣٠]
١٠.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٠١]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٠٩.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٤٣]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٧:٢١]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٤]
٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٧]
٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١٧:١٧]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٥٩]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١٤:٤٥]
٢٥.٠١.٢٠٢٣ [١١:٣٠]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٢٣]
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٨:٣١]
٢٦.٠١.٢٠٢٣ [١١:٤٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك