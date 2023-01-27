البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 27 يناير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 يناير كانون الثاني اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0093

أورو EUR 1 1.8352

دولار أسترالي AUD 1 1.1738

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3281

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0992

كرون دنماركي DKK 1 0.2467

لاري جورجي GEL 1 0.639

روبي هندي INR 1 0.0209

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2172

دولار كندا CAD 1 1.2594

دينار الكويت KWD 1 5.5667

رينجيت ماليزي MYR 1 0.394

بيسو المكسيك MXN 1 0.0898

جنيه مصري EGP 1 0.0573

لاي مولدوفا MDL 1 0.0893

كرون النرويج NOK 1 0.1711

زلوتي بولندا PLN 1 0.3879

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0199

روبل روسي RUB 1 0.0247

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2946

دولار سنغافورة SGD 1 1.2855

ريال السعودية SAR 1 0.4526

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.166

دولار تايوان TWD 1 0.056

ليرة تركيا TRY 1 0.0904

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0913

كرون التشيك CZK 1 0.0766

يوان الصين CNY 1 0.2511

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0965

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5013

كرون السويد SEK 1 0.1644

فرنك سويسرا CHF 1 1.8565

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1376

ليرة لبنان LBP 100 0.1122

ين اليابان JPY 100 1.3282

بيسو تشيلي CLP 100 0.2065

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113

ريال إيران IRR 100 0.004