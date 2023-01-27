  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    دورة تدريب في الجيش الأذربيجاني بمشاركة خبراء بريطانيين

    ٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١١:٣٦]

    باكو، 27 يناير، (أذرتاج)

    وفقا لخطة التعاون بين جمهورية أذربيجان ووزارة الدفاع في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ينظم متخصصو المدرسة الدولية لتعليم الأمن والمتفجرات دورة تدريب حول "التوعية عن مخاطر الانفجار" في البلد.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الغرض الرئيسي من دورة التدريب هو التعرف على بقايا الذخائر المتفجرة وقواعد التعامل معها وتحديد المنطقة الملغومة وإخلاء الجرحى من تلك المناطق وتعليم أساليب إجراء هذا التدريب من قبل المتخصصين الاذربيجانيين في المستقبل.

    سيستمر التدريب بمشاركة العسكريين الاذربيجانيين حتى 4 فبراير من عام 2023.

    يذكر أن التدريب يعقد نظريا وعمليا في مركز "قارا هيبة" للتدريب والتعليم التابع للجيش الأذربيجاني.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠١.٢٠٢٣ [٢٢:٢٣]
    رئيس الأركان العامة يتفقد جاهزية الوحدات العسكرية في كلبجار ولاتشين
    ٠٦.٠١.٢٠٢٣ [١٠:١٤]
    جيش أذربيجان يتصدر قائمة اقوى الجيوش في منطقة جنوب القوقاز
    ٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٢]
    تدشين منشآت عسكرية جديدة في لاتشين المحررة من الاحتلال
    ٣٠.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٢]
    مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض للنيران الارمينية
    دورة تدريب في الجيش الأذربيجاني بمشاركة خبراء بريطانيين دورة تدريب في الجيش الأذربيجاني بمشاركة خبراء بريطانيين دورة تدريب في الجيش الأذربيجاني بمشاركة خبراء بريطانيين دورة تدريب في الجيش الأذربيجاني بمشاركة خبراء بريطانيين