دورة تدريب في الجيش الأذربيجاني بمشاركة خبراء بريطانيين
AzerTAg.az
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١١:٣٦]
باكو، 27 يناير، (أذرتاج)
وفقا لخطة التعاون بين جمهورية أذربيجان ووزارة الدفاع في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ينظم متخصصو المدرسة الدولية لتعليم الأمن والمتفجرات دورة تدريب حول "التوعية عن مخاطر الانفجار" في البلد.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الغرض الرئيسي من دورة التدريب هو التعرف على بقايا الذخائر المتفجرة وقواعد التعامل معها وتحديد المنطقة الملغومة وإخلاء الجرحى من تلك المناطق وتعليم أساليب إجراء هذا التدريب من قبل المتخصصين الاذربيجانيين في المستقبل.
سيستمر التدريب بمشاركة العسكريين الاذربيجانيين حتى 4 فبراير من عام 2023.
يذكر أن التدريب يعقد نظريا وعمليا في مركز "قارا هيبة" للتدريب والتعليم التابع للجيش الأذربيجاني.
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