تشاووش أوغلو يدين الاقتحام الغاشم على سفارة أذربيجان في طهران

باكو، 27 يناير، (اذرتاج) أدين الاقتحام الغادر على سفارة أذربيجان الشقيقة في طهران. أفادت وكالة أذرتاج ان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو كتب في تغريدة له في تويتر. كتب الوزير ان "أسأل الله الرحمة على أخينا الشهيد والتعازي لأقاربه وشعب أذربيجان والشفاء العاجل للجرحى. ليست أذربيجان بوحدها أبدا. أذربيجان وتركيا أمة واحدة في دولتين".

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