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    موسكو تعرب عن صدمتها من الهجوم المسلح على سفارة اذربيجان في طهران

    ٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١١:٥‎٥‎]
    موسكو تعرب عن صدمتها من الهجوم المسلح على سفارة اذربيجان في طهران

    باكو، 27 يناير (أذرتاج)

    أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن صدمة موسكو من الهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية في طهران، والذي أسفر عن مقتل ضابط أمن بالسفارة.

    وقالت زاخاروفا ": "صدمنا من الهجوم على السفارة الأذربيجانية، والذي قتل جراءه ضابط أمن"، حسبما أفادت تاس.

    وأفادت أذرتاج ان زاخاروفا أعربت عن مواساتها لزملائها الاذربيجانيين في مقتل رئيس الحراسة في السفارة وأعلنت عن دعمها لهم.

    قالت زاخاروفا ان وزارة الخارجية الروسية ستنشر بيانا مفصلا عن الحادث بعد قليل.

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