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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس التنفيذي العام لشركة "Brookfield Asset Management"

    ٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٠٧]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس التنفيذي العام لشركة

    باكو، 27 يناير، (اذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 27 يناير مع الرئيس التنفيذي العام لشركة "Brookfield Asset Management" بروس فلاتي إحدى الشركات المالية الرائدة في العالم.

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