الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس التنفيذي العام لشركة "Brookfield Asset Management"

باكو، 27 يناير، (اذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 27 يناير مع الرئيس التنفيذي العام لشركة "Brookfield Asset Management" بروس فلاتي إحدى الشركات المالية الرائدة في العالم.

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