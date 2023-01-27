الرئيس إلهام علييف يلتقي الرئيس التنفيذي العام لشركة "Brookfield Asset Management"
AzerTAg.az
٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٢:٠٧]
باكو، 27 يناير، (اذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 27 يناير مع الرئيس التنفيذي العام لشركة "Brookfield Asset Management" بروس فلاتي إحدى الشركات المالية الرائدة في العالم.
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