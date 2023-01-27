الرئيس الأذربيجاني يدين بشدة الهجوم الإرهابي على سفارة أذربيجان في طهران

باكو، 27 يناير (أذرتاج)

كتب الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في تغريدة له في تويتر انه يدين بشدة الحادث الإرهابي في سفارة أذربيجان في طهران اليوم، معربا عن مواساته لأسرة وأقرباء الملازم الأول عسكروف اورخان رضوان اوغلو الذي قُتل أثناء أداء مهمته في حراسة السفارة.

وكتب: "نطالب التحقيق العاجل في هذه الواقعة الإرهابية ومعاقبة الإرهابيين. والهجوم الإرهابي على البعثات الدبلوماسية أمر مرفوض."