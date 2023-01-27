أذربيجان تجلي موظفي سفارتها وافراد عائلاتهم في طهران

باكو، 27 يناير (أذرتاج)

ستستفيد أذربيجان من كل الوسائل المتاحة لها بالآليات الدولية ذات الصلة لتحديد مسئولين ومعاقبتهم.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأذربيجانية بشأن الهجوم المسلح على سفارة البلد في إيران.

كما قيل انه من المقرر إجلاء موظفي السفارة وافراد عائلاتهم في الوضع الناشئ نتيجة الهجوم الإرهابي.

يجب الذكر ان رئيس حراسة السفارة لقي مصرعه وأصيب حارسان آخران بجروح جراء هجوم مسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في جمهورية إيران الإسلامية في الساعة 8:30 صباحا بتوقيت باكو في 27 يناير.

أفادت أذرتاج ان المهاجم على السفارة كان مسلحا ببندقية كالاشنيكوف، واقتحم مبنى السفارة من خلال نقطة الحراسة. أعلنت شرطة طهران انها قامت بتوقيف منفذ الهجوم. يجري التحقيق.