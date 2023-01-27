تصدير 18.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي

باكو، 27 يناير، (أذرتاج)

تم تصدير 18 مليار و965.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان خلال العام الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان قيمة الغاز الطبيعي المصدرة بلغت 14 مليار و989.6 مليون دولار أمريكي.

يذكر أن أذربيجان صدرت 20 مليار و46.6 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، بقيمة 5 مليارات و534.3 مليون دولار خلال عام 2021.