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    سياسة


    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصل في زيارة الى أذربيجان

    ٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٥‎]

    باكو، 27 يناير (أذرتاج)

    وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة الى أذربيجان في 27 يناير.

    أفادت أذرتاج ان حرس الشرف قد اصطف في ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام أذربيجان ومصر، تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

    كان في استقبال الرئيس المصري في ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية فارض رضايف وغيرهما من كبار المسئولين.

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