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    الخارجية: نطالب إيران بشدة معاقبةَ مرتكبي الهجوم الإرهابي

    ٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥‎:١٧]
    الخارجية: نطالب إيران بشدة معاقبةَ مرتكبي الهجوم الإرهابي

    باكو، 27 يناير (أذرتاج)

    ندين بشدة الهجوم الإرهابي الغاشم على سفارة جمهورية أذربيجان في جمهورية إيران الإسلامية، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن بيان نشرته وزارة الخارجية الأذربيجانية.

    قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان لها ان إيران باعتبارها دولة مضيفة لسفارة أذربيجان كانت مسئولة عن تنفيذ التزاماتها في حراسة السفارة وضمان سلامة موظفيها، بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

    كما جاء في البيان "ان البعثة الدبلوماسية الأذربيجانية في إيران كانت قد تعرضت في السابق لعدة تهديدات، وطُرحت بشكل متواصل أمام إيران مسألة الحيلولة دون مثل هذه الحالات واتخاذ اللازم لتوفير امن بعثاتنا الدبلوماسية.

    للأسف، ان هذا الهجوم الإرهابي الدموي الأخير يظهر عواقب وخيمة نتيجة إهمال نداءاتنا المصرة في هذا الشأن.

    "نعتبر ان الحملات التي تنفذ في إيران ضد أذربيجان في الآونة الأخيرة روجت مثل هذه الهجمات على بعثتنا الدبلوماسية.

    نطالب ايران بشدة بتحديد مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي المذكور ومدبري هذا العمل الدموي خلال اقصر وقت ممكن وبمعاقبتهم أشد عقاب.

    سيستفيد الجانب الاذربيجاني من كل الوسائل المتاحة له بالآليات الدولية ذات الصلة لتحديد مسئولين ومعاقبتهم.

    من المقرر اتخاذ تدابير لإجلاء موظفي السفارة وافراد عائلاتهم في الوضع الناشئ نتيجة الهجوم الإرهابي.

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