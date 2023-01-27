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    أخبار رسمية


    النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تكتب عن الهجوم على سفارة أذربيجان في إيران

    ٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٣٥‎]
    النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تكتب عن الهجوم على سفارة أذربيجان في إيران

    باكو، 27 يناير، (أذرتاج)

    كتبت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا في حسابها الرسمي على إنستغرام عن الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في إيران.

    وجاء في التدوينة: "أسأل الله الرحمة على مواطننا الملازم أول عسكروف أورخان رضوان أوغلو الذي قُتل اليوم جراء الهجوم الإرهابي على سفارتنا في طهران والتعازي لأسرته وأقاربه والشفاء العاجل للجريحين. يحفظ الله شعب اذربيجان"!

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