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    تحقيق هيئة الجمارك: 99 في المائة من المواد المخدرة تهرب إلى أذربيجان من إيران

    ٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٣١]

    باكو، 27 يناير، أذرتاج

    قال مفتش إدارة مكافحة المخدرات لدائرة التحقيق لدى هيئة الجمارك آسمان مهدييف إن 99 في المائة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تهرب إلى أذربيجان من إيران واكثر المنافذ الحدودية التي تضبط فيها المخدرات هما منفذا أستارا وبلاسواور.

    وأوضح مهدييف أن افراد الجمارك ضبطوا لدى المنفذين الحدوديين المذكورين اكثر من 3 أطنان من المواد المخدرة خلال العام الماضي.

    وقال إن أفراد الجمارك يضبطون في شاحنات خاصة بإيران تعبر بالترانزيت من خلال أراضي أذربيجان إلى أوكرانيا وروسيا وجورجيا المواد المخدرة الاصطناعية.

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