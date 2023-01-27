وزارة الخارجية الأذربيجانية تستدعي السفير الإيراني في باكو

باكو، 27 يناير (أذرتاج)

استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية السفير الإيراني سيد عباس موسوي في 27 يناير احتجاجا على الهجوم الإرهابي على سفارة أذربيجان في طهران.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الأذربيجانية ان الجانب الاذربيجاني استنكر بشدة الهجوم المسلح والعمل الإرهابي على سفارة أذربيجان في طهران ولفت الى ان مثل هذه الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية امر مرفوض وقال ان البلد المضيف مسئول عن حراسة مبنى السفارة من كل هجمات وتوفير سلامة موظفيها، بموجب "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

قيل في وزارة الخارجية الأذربيجانية ان الجانب الاذربيجاني يطالب السلطات الإيرانية بشدة بمحاكمة مرتكب العمل الإرهابي بشكل عاجل، وبدء التحقيق الشامل في هذا العمل الإرهابي وتحديد اشخاص آخرين متورطين في تدبير الجريمة وتنفيذها.

اعرب الجانب الاذربيجاني عن أسفه تجاه تنفيذ حملة مضادة لاذربيجان بشكل ممنهج في ايران في الأزمنة الأخيرة، مشيرا الى ان الاحداث الجارية تؤدي الى زيادة التوتر في العلاقات المعقدة.

من جانبه، استنكر السفير الإيراني سيد عباس موسوي الحادث المسلح الذي وقع في سفارة أذربيجان معربا عن حزنه البالغ في الحادث، نقل مواساته الى اسرة القتيل وكذلك الحكومة الأذربيجانية وشعبها.

اكد السفير في اللقاء ان السلطات الإيرانية سارعت التعامل مع الحادث مشيرا الى استمرار التحقيق من قبل سلطات الامن الإيرانية. أضاف السفير ان التفاصيل ستقدم الى المجتمع بعد انتهاء عملية التحقيق.