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    سياسة


    المملكة العربية السعودية تدين الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران

    ٢٧.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٧]
    المملكة العربية السعودية تدين الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران

    باكو، 27 يناير (أذرتاج)

    أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران، مما أدّى لمقتل أحد أفراد الحماية للسفارة وإصابة آخرين.

    وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية أذربيجان وشعبها الصديق في هذا المصاب، داعيةً إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الانباء السعودية.

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