أذربيجان: 24 إصابة بكورونا في 27 يناير

باكو، 27 يناير، (اذرتاج)

سجلت 24 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و37 حالة تعافي و3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 27 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 827 ألف و847 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 817 ألف و541 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و80 مريضا منهم ويستمر علاج 226 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1413 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و481 ألف و325 فحص.